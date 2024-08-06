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00:10, 6 августа 2024Наука и техника

Объяснено отсутствие признаков инопланетян

НАСА: внеземные цивилизации могут использовать незаметные технологии

Фото: Andy Holmes / Unsplash

Астрономы из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА объяснили видимое отсутствие признаков внеземных развитых цивилизаций. Согласно статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal, инопланетяне могут использовать более незаметные технологии для сбора энергии и отказаться от строительства гигантских структур вроде сферы Дайсона.

Исследователи использовали спутниковые данные для моделирования планеты, похожей на Землю, с различными уровнями покрытия кремниевыми солнечными панелями. Затем ученые оценили, будут ли солнечные панели служить техносигнатурой, которую мог бы обнаружить будущий телескоп НАСА Habitable Worlds Observatory.

Оказалось, что для обнаружения солнечных панелей, покрывающих около 23 процентов площади суши на экзопланете, потребовалось бы несколько сотен часов наблюдений. Однако для обеспечения высокого уровня жизни населения численностью в 30 миллиардов людей было бы достаточно покрытия солнечными панелями всего около 8,9 процента площади.

Этот результат основан на предположении, что продвинутые цивилизации могли бы использовать кремний для создания солнечных панелей из-за его распространенности и эффективного преобразования солнечного света в электричество. Однако, если инопланетяне используют другие источники энергии, такие как ядерный синтез, это может сделать техносигнатуру кремниевых батарей еще более незаметной, что усложнит их обнаружение.

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      Александр Еникеев
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