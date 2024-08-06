Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:21, 6 августа 2024Наука и техника

Определено происхождение лунной атмосферы

Science Advances: удары метеоритов образовали лунную атмосферу

Фото: NASA / Unsplash

Ученые Массачусетского технологического института и Чикагского университета определили происхождение разреженной атмосферы Луны. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Лунная атмосфера, также известная как экзосфера, в основном состоит из атомов, подвергшихся «космическому выветриванию» — гипотетическому процессу, механизмы которого до сих пор были плохо изучены. В новой работе было показано, что доминирующим фактором являются удары метеоритов, происходящие в течение миллиардов лет.

Ученые проанализировали данные, собранные орбитальным аппаратом LADEE, который проводил дистанционные измерения состава лунного грунта и атмосферы. Также были изучены 10 образцов лунного грунта, собранные астронавтами миссий NASA Apollo. Исследователи определяли соотношения легких и тяжелых изотопов летучих элементов калия и рубидия, чтобы понять, какие процессы привели к их испарению и поднятию в атмосферу.

Предполагалось, что космическое выветривание складывается из двух процессов: испарение под воздействием удара метеоритов и ионное распыление — явление, связанное с солнечным ветром. Когда заряженные частицы попадают на поверхность Луны, они передают свою энергию атомам в лунном грунте, заставляя эти атомы улетучиваться.

Если атмосфера Луны состоит из атомов, испарившихся от ударов метеоритов, то образцы лунного грунта должны быть обогащены тяжелыми изотопами, которые быстрее осаждаются обратно на поверхность.

Оказалось, что в лунной почве доминируют тяжелые изотопы этих элементов, что указывает на испарение при ударе как на основной процесс. Доля этого процесса в формировании атмосферы составляет около 70 процентов, а остальная часть атмосферы образуется за счет ионного распыления, вызванного солнечным ветром.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      «Начала чуть-чуть плакать». Обменянные Россией Дульцевы рассказали о реакции детей на сообщение об их национальности

      33-летняя девственница объяснила свое отношение к мужчинам

      Определено происхождение лунной атмосферы

      Названы основные минусы китайских автомобилей

      Фигуранты дела о мошенничестве в «Патриоте» пошли на сотрудничество со следствием

      Дочь Джуда Лоу снялась обнаженной для журнала

      В Польше придумали новый способ заманивать наемников на Украину

      В США заявили о нежелании Запада помогать Украине с восстановлением страны

      Мужчина узнал неожиданный факт о жене и подал на развод

      В российском аэропорту началась паника из-за ложного сообщения о бомбе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше