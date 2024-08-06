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10:38, 6 августа 2024Культура

Панкратов-Черный объяснил свой отказ от роли в «Мастере и Маргарите»

Панкратов-Черный отказался от роли в «Мастере и Маргарите» из-за веры

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Александр Панкратов-Черный объяснил свой отказ от роли в сериале «Мастер и Маргарита» режиссера Владимира Бортко. Об этом он рассказал в программе «Жизнь и судьба», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Артист заявил, что из-за своей веры не стал играть вампира Варенуху в экранизации романа Михаила Булгакова. Он назвал эту роль «бесовщиной». Однако он все же поучаствовал в проекте и сыграл директора театра Варьете Степана Лиходеева.

По мнению Панкратова-Черного, «бесовские» роли могут привлечь негатив в жизнь. Он отметил, что наблюдал подобное у своих коллег.

Ранее актриса Анна Ковальчук, исполнившая главную роль в сериале «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко, раскрыла свое отношение к новой экранизации романа Михаила Булгакова.

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      Мария Рюрикова
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