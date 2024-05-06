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14:31, 6 мая 2024Культура

Анна Ковальчук раскрыла свое отношение к новому фильму «Мастер и Маргарита»

Актриса Ковальчук положительно отозвалась об игре коллег в «Мастере и Маргарите»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Актриса Анна Ковальчук, исполнившая главную роль в сериале «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко, раскрыла свое отношение к новой экранизации романа Михаила Булгакова. Ее слова приводит aif.ru.

Ковальчук высоко оценила игру своих коллег в фильме Михаила Локшина. «Обожаю артистов, которых вижу там в кадре. Обожаю Юлию Снигирь, она прекрасная актриса. На нее же просто смотреть — уже удовольствие!» — заявила она.

Актриса отметила, что не видит смысла сравнивать две экранизации популярного романа, так как они были сняты в разное время. «Сегодня появились возможности сделать то, что сейчас сделано и нарисовано в новой экранизации. У нас этого не было. У нас — все по старинке, декорации. Но в этом свой шарм и красота», — пояснила она. Ковальчук также заявила, что приветствует режиссерское переосмысление классики, так как любая экранизация пробуждает у зрителей интерес к произведению.

Ранее актер Иван Охлобыстин заявил, что считает картину Локшина лучшей экранизацией «Мастера и Маргариты».

ЖЗЛ
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