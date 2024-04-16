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17:31, 16 апреля 2024Культура

Охлобыстин оценил фильм «Мастер и Маргарита»

Актер Охлобыстин назвал фильм «Мастер и Маргарита» лучшей экранизацией Булгакова
Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Актер Иван Охлобыстин оценил фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина. Свое мнение он высказал в интервью StarHit.

Артист заявил, что считает картину лучшей экранизацией романа Михаила Булгакова. Он отметил, что благодаря режиссерскому подходу сюжет произведения удалось уместить в два с половиной часа экранного времени.

«Да, там все как воспаленные фантазии под действием морфинов, но, тем не менее, это неплохо. Не шедевр, но хороший зрелищный середнячок», — пояснил Охлобыстин.

Ранее сыгравшая в фильме Локшина актриса Юлия Снигирь объяснила успех новой картины «Мастер и Маргарита». Звезда отметила, что никогда раньше не получала такого количества «восторженных отзывов и благодарностей».

ЖЗЛ
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