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15:23, 6 августа 2024Ценности

Подсчитана стоимость дорогого образа Меган Маркл на новом интервью

Меган Маркл появилась на интервью в костюме Ralph Lauren за 117 тысяч рублей

Кадр: CBS Sunday Morning / YouTube

Журналисты Page Six подсчитали цену дорогого образа американской актрисы Меган Маркл на новом интервью каналу CBS. Материал опубликован на сайте издания.

Знаменитость появилась в студии вместе с мужем принцем Гарри в монохромном костюме люксового бренда Ralph Lauren, который состоял из льняной рубашки и брюк стоимостью 1380 долларов (117 тысяч рублей). Телезвезда также надела браслет ювелирного дома Cartier за 7350 долларов (626 тысяч рублей).

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Завершали образ Маркл часы Cartier за 13,4 тысячи долларов (1,1 миллиона рублей), которые раньше принадлежали принцессе Диане, и бриллиантовые серьги марки Luna Skye за 2550 долларов (192 тысячи рублей).

В июле Меган Маркл заметили на публике в ожерелье за миллион рублей. Жена принца Гарри была в компании звезды «Отца невесты» Кимберли Уильямс-Пэйсли в Монтесито.

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      Карина Черных
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