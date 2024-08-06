Подсчитана стоимость дорогого образа Меган Маркл на новом интервью

Меган Маркл появилась на интервью в костюме Ralph Lauren за 117 тысяч рублей

Журналисты Page Six подсчитали цену дорогого образа американской актрисы Меган Маркл на новом интервью каналу CBS. Материал опубликован на сайте издания.

Знаменитость появилась в студии вместе с мужем принцем Гарри в монохромном костюме люксового бренда Ralph Lauren, который состоял из льняной рубашки и брюк стоимостью 1380 долларов (117 тысяч рублей). Телезвезда также надела браслет ювелирного дома Cartier за 7350 долларов (626 тысяч рублей).

Завершали образ Маркл часы Cartier за 13,4 тысячи долларов (1,1 миллиона рублей), которые раньше принадлежали принцессе Диане, и бриллиантовые серьги марки Luna Skye за 2550 долларов (192 тысячи рублей).

В июле Меган Маркл заметили на публике в ожерелье за миллион рублей. Жена принца Гарри была в компании звезды «Отца невесты» Кимберли Уильямс-Пэйсли в Монтесито.