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15:19, 23 июля 2024Ценности

Меган Маркл заметили на публике в ожерелье за миллион рублей

Жену принца Гарри Меган Маркл заметили в ожерелье Cartier за 1 165 800 рублей
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Toby Melville / Reuters

Американская актриса Меган Маркл появилась на публике в роскошном украшении за миллион рублей. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

42-летнюю жену принца Гарри заметили в компании звезды «Отца невесты» Кимберли Уильямс-Пэйсли в Монтесито. Папарацци запечатлели Маркл в белой рубашке, голубых джинсах с прямыми штанинами, бежевых балетках и черных солнцезащитных очках. В руке она несла черную кожаную сумку.

Журналисты обратили внимание, что в качестве украшений герцогиня Сассекская выбрала несколько золотых браслетов, цепь с кулоном и ожерелье в виде загнутого гвоздя люксового бренда Cartier. Стоимость последнего ювелирного изделия составляет 13,4 тысячи долларов (примерно 1 165 800 рублей).

В мае пользователи сети обругали Меган Маркл за неприлично роскошный гардероб в туре по Нигерии.

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      Мария Винар
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