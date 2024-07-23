Меган Маркл заметили на публике в ожерелье за миллион рублей

Жену принца Гарри Меган Маркл заметили в ожерелье Cartier за 1 165 800 рублей

Американская актриса Меган Маркл появилась на публике в роскошном украшении за миллион рублей. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

42-летнюю жену принца Гарри заметили в компании звезды «Отца невесты» Кимберли Уильямс-Пэйсли в Монтесито. Папарацци запечатлели Маркл в белой рубашке, голубых джинсах с прямыми штанинами, бежевых балетках и черных солнцезащитных очках. В руке она несла черную кожаную сумку.

Журналисты обратили внимание, что в качестве украшений герцогиня Сассекская выбрала несколько золотых браслетов, цепь с кулоном и ожерелье в виде загнутого гвоздя люксового бренда Cartier. Стоимость последнего ювелирного изделия составляет 13,4 тысячи долларов (примерно 1 165 800 рублей).

В мае пользователи сети обругали Меган Маркл за неприлично роскошный гардероб в туре по Нигерии.