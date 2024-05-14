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14:50, 14 мая 2024Ценности

Меган Маркл обругали в сети из-за неприлично дорогих нарядов в туре по Нигерии

Фото: Sunday Alamba / AP

Американскую актрису Меган Маркл подвергли критике в сети из-за чересчур роскошного гардероба в туре по Нигерии. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

Знаменитость вместе с супругом, принцем Гарри, на протяжении нескольких дней путешествовала по стране. За время поездки телезвезда сменила множество нарядов, стоимость которых пользователи сети посчитали неприлично дорогой. Например, Маркл заметили в желтом платье Caroline Herrera за 3990 долларов (366 тысяч рублей), а также брючном костюме люксовой марки Altuzarra и белом платье St. Agni.

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Читатели издания не оценили образы жены британского наследника, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Это просто неуместно», «Платье за тысячи долларов в бедной стране — какой кошмар», «Это не показ мод!», «Зачем оголяться в школе?», «Принцесса Диана посещала другие страны скромно — в простых джинсах и рубашках», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл нашла новый способ заработать. В начале марта она подала заявку на регистрацию бренда American Riviera Orchard.

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      Карина Черных
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