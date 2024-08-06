Политолог объяснил важность удара по Израилю для Ирана

Политолог Сажин: от удара по Израилю зависит репутация Ирана

Иран не готов к полномасштабной войне с Израилем, но от удара по еврейскому государству зависит репутация Тегерана. Об этом заявил политолог и старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин в интервью порталу «Взгляд».

«Военно-политическое руководство Тегерана оказалось в достаточно сложной ситуации. Расправа над лидером политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаилом Хании бросило тень на репутацию иранских спецслужб и властей. Поэтому оставить без ответа произошедшее Иран не может», — отметил эксперт.

Сажин добавил, что в данный момент Исламская республика определяется с выбором того, насколько мощным будет удар по Израилю. Однако он подчеркнул, что на сегодняшний день Тегеран не готов к участию в крупном противостоянии с Тель-Авивом.

Ранее Reuters сообщило, что президент России Владимир Путин попросил иранское руководство о сдержанных действиях в адрес Израиля в ответ на покушение на Исмаила Хании. По данным агентства, Путин попросил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи сдержанно отреагировать на ракетный удар, а также призвал воздержаться от атак на мирных жителей Израиля.