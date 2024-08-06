Стало известно о просьбе Путина к Ирану по действиям в адрес Израиля

Reuters: Путин попросил Иран о сдержанном ответе Израилю

Президент России Владимир Путин попросил руководство Ирана о сдержанных действиях в адрес Израиля в ответ на покушение на главу политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские источники.

По данным агентства, Путин попросил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи «сдержанно отреагировать» на ракетный удар, в результате которого Хания ушел из жизни. Кроме того, российский лидер призвал аятоллу Хаменеи воздержаться от атак на мирных жителей Израиля.

Источники сообщили агентству, что данное послание было передано иранским чиновникам секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу в ходе его визита в Тегеран.