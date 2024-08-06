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06:34, 6 августа 2024Мир

Полиция начала расследование летальной аварии Cybertruck

Fox 4: полиция Техаса начала расследование первой летальной аварии Cybertruck

Фото: Teera Noisakran / Keystone Press Agency / Global Look Press

Полиция штата Техас начала расследование первой в США летальной аварии с участием электромобиля Tesla Cybertruck. Об этом сообщает телеканал Fox 4 Beaumont.

«Департамент общественной безопасности Техаса расследует, по мнению некоторых, возможно, первый в стране случай со смертельным исходом, связанный с аварией с участием Tesla Cybertruck», — указано в сообщении.

Причина потери водителем управления остается неизвестной. Примечательно, что американские регуляторы не проводят проверку электропикапа от Tesla из-за небольшого количества этих машин на дорогах.

Ранее в США произошла первая авария Tesla Cybertruck с летальным исходом. По неизвестной причине пикап потерял управление, слетел с дороги и врезался в бетонную водопропускную трубу.

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      Артём Верейкин
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