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04:41, 6 августа 2024Наука и техника

В США произошла первая авария Tesla Cybertruck со смертельным исходом

Electrek: в Техасе произошла первая авария Cybertruck со смертельным исходом

Фото: Agustin Marcarian/Reuters

В США произошла первая авария Tesla Cybertruck, в которой погиб водитель. Об этом сообщает Electrek.

По неизвестной причине пикап потерял управление, слетел с дороги и врезался в бетонную водопропускную трубу. Это произошло вечером 4 августа в округе Чемберс (штат Техас). После этого электромобиль загорелся.

Водитель погиб на месте, были ли другие люди в машине, не уточняется.

Как указывает Electrek, Cybertruck прошел только краш-тесты Tesla, сторонние компании подобные тесты не проводили. Как писало в феврале издание Quartz, американские регуляторы не проводят проверку электропикапа от Tesla из-за малого количества этих машин на дорогах.

Первое ДТП с участием Cybertruck произошло в конце прошлого года. В нем никто не пострадал.

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      Марина Совина
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