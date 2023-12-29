Стало известно о первом ДТП с участием Tesla Cybertruck

The Verge: пикап Tesla Cybertruck попал в ДТП в Калифорнии

В сети появилась информация о первом известном дорожно-транспортном происшествии с участием пикапа Tesla Cybertruck. Об этом сообщает издание The Verge.

По информации пользователей Reddit, которые опубликовали фотографию с места происшествия в сети, инцидент произошел в Калифорнии — в районе Пало-Альто к югу от Пейдж-Милл-роуд. Стало известно о лобовом столкновении с участием Tesla Cybertruck и автомобиля Toyota Corolla 2009 года. В результате ДТП никто не получил серьезных травм.

Судя по фотографиям, Toyota Corolla получила значительные повреждения передней части кузова. Cybertruck не понес видимого урона, хотя подушки безопасности автомобиля сработали. Журналисты выяснили, что водитель электрического пикапа отказался от госпитализации.

По словам авторов The Verge, безопасность Cybertruck — как водителя и пассажиров в салоне, так и других участников движения — широко обсуждалась в сети. Неизвестно, как поведет себя при столкновении автомобиль весом до трех тонн, изготовленный преимущественно из стали.

Ранее стало известно, что в России появилась возможность купить пикап Tesla Cybertruck. Автор объявления на сервисе «Авито Авто» пообещал привезти автомобиль за 14 миллионов рублей. Минимальная стоимость пикапа в США составляет 60 990 долларов, или около 5,5 миллиона рублей.