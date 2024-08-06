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09:07, 6 августа 2024Интернет и СМИ

Порнозвезда рассказала о религиозном воспитании

Кадр: Holly Randall Unfiltered / YouTube

Популярная американская порноактриса Вайолет Майерс рассказала об отношении к религии. В подкасте Holly Randall Unfiltered, доступном на YouTube, она заявила, что ее воспитывали католичкой.

По словам Майерс, в детстве и юности она часто ходила в церковь. Сейчас, как отметила порноактриса, она не считает себя религиозным человеком и не посещает церковь, однако духовный мир по-прежнему ее интересует.

«У меня близкие отношения с Богом. Когда я хочу поговорить с кем-то, я говорю с ним. (...) Мне не нужно идти в церковь, чтобы поговорить с Богом», — сказала звезда фильмов для взрослых.

Ранее известный американский порноактер Коди Стил признался, что вырос в семье мормонов. Он добавил, что сейчас не считает себя религиозным человеком.

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      Олег Давыдов
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