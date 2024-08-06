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17:45, 6 августа 2024Экономика

Поставки российских товаров в США сократились более чем вдвое

Объем импорта товаров из РФ в США сократился в июне до 186,7 миллиона долларов

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

В июне 2024 года поставки российских товаров в США сократились более чем вдвое. Об этом со ссылкой на данные о товарообороте Бюро переписи Штатов пишет ТАСС.

Объем импорта снизился с 438,7 миллиона долларов в мае до 186,7 миллиона долларов. Этот показатель стал минимальным с января 1996 года, когда Вашингтон закупил товаров из РФ на 183,5 миллиона долларов. Для сравнения: в апреле этого года объем поставок из России в США составил 297,5 миллиона долларов, в марте — 427 миллионов долларов, в феврале — 287,9 миллиона.

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При этом, по данным главного статистического ведомства США, в Россию в июне было ввезено американских товаров на 42,3 миллиона долларов по сравнению с 48 миллионами в мае. В апреле импорт из США составил 33,9 миллиона долларов, в марте — 43,7 миллиона долларов.

Россельхознадзор с 24 июля ввел ограничения на импорт в Россию всей птицеводческой продукции из США из-за распространения там птичьего гриппа. Запрет коснется также транзита через РФ поставляемой в Казахстан продукции и распространится в том числе на инкубационное яйцо, мясо птиц, готовую продукцию из него и корма для птиц.

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