Премьер одной страны ЕС решил бойкотировать закрытие Олимпийских игр

Премьер Румынии Чолаку не поедет на церемонию закрытия Олимпиады в Париже

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что не поедет на церемонию закрытия Олимпийских игр в Париже. О решении бойкотировать мероприятие политик объявил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я принял решение не участвовать в церемонии закрытия Олимпиады в Париже после скандальной ситуации в гимнастике, где с нашими спортсменами обошлись абсолютно непорядочно», — сказал он.

Он отметил, что принял такое решение из-за решения организаторов лишить румынскую гимнастку Ану Марию Бэрбосу бронзовой медали после апелляцию на пересмотр оценок американской спортсменки Джордан Чайлз. Премьер обратился к спортсменкам и заявил, что их «труд и слезы дороже любой медали».

Ранее внучка президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана попросила его не ехать на открытие Олимпиады из-за пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).