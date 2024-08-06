Преступника по прозвищу «Дьявол» поймали спустя 20 лет

Беглого убийцу по прозвищу «Дьявол» поймали в Мексике спустя 20 лет

Беглого 72-летнего преступника по прозвищу «Дьявол» поймали в Мексике. Об этом сообщает CBS News.

В 2004 году Антонио Риано, в то время жившего в США, обвинили в том, что он подстрелил 25-летнего мужчину. Ему удалось бежать из страны, после чего он скрывался в течение 20 лет.

В январе в деле Риано произошел прорыв: следователи нашли профиль преступника в соцсети и по нему определили его местоположение. Оказалось, что он обосновался в Мексике, женился и воспитывал троих детей.

В последние годы Риано работал полицейским. Корреспондент телеканала WKRC-TV спросил у него после ареста, почему он выбрал именно такую профессию. «Я хотел помогать мексиканскому народу», — ответил тот.

Ранее сообщалось, что в штате Айова, США, бездомный, бывший любимцем местных подростков, оказался беглым насильником. Он 30 лет жил в лесу и помогал советами школьникам.

