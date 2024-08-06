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14:13, 6 августа 2024Бывший СССР

Президент Грузии захотела помиловать Саакашвили

Папуашвили: президент Грузии Зурабишвили хочет помиловать Саакашвили
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассматривает план помилования бывшего главы государства Михаила Саакашвили, так как она находится в союзе с ним и с его партией «Единое национальное движение». Об этом сообщил журналистам спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

По его словам, Зурабишвили сохраняет свой пост благодаря лично Михаилу Саакашвили и «Национальному движению». При этом он упомянул, что «у всего этого есть свои обязанности в связи с помилованием».

Папуашвили также напомнил, что, когда в 2023 году в парламенте проходило голосование по импичменту Зурабишвили из-за нарушения ею грузинской конституции, «Национальное движение» проголосовало против импичмента, что позволило ей сохранить свой пост.

Ранее стало известно, что в Грузии пересмотрят дело Саакашвили. Сообщается, что судья удовлетворил ходатайство прокуратуры о пересмотре улик по этому делу заново.

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      Илья Таксюр
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