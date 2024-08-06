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10:39, 6 августа 2024Забота о себе

Пугающие людей образования на коже оказались незаразными

Дерматолог Ражева: мягкие фибромы встречаются у людей старше 30 и не заразны

Фото: Davidwidlund / Wikimedia

Некоторые безопасные для здоровья кожные образования пугают пациентов, поскольку внешне напоминают заразные бородавки, рассказала врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Ражева. Какое распространенное кожное заболевание оказалось незаразным, она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, акрохордон, или мягкая фиброма — это доброкачественное образование кожи, имеющее вид полипа округлой или овальной формы, мягкой консистенции, размером от одного до пяти миллиметров, располагающееся на тонкой ножке. Цвет акрохордона может быть телесным или светло-коричневым. «Мягкие фибромы чаще всего встречаются у людей старше 30 лет с избыточным весом, у беременных женщин, а также в период менопаузы. Точная причина появления акрохордонов до сих пор не установлена, однако ученые предполагают, что они могут возникать при генетической предрасположенности, а также при чрезмерной потливости», — объяснила врач.

Образования, продолжила Ражева, могут появляться на веках, шее, спине и груди и в естественных складках кожи: в подмышках, паху, на ягодицах и в области под грудью. Иногда расположение акрохордона может приводить к его повреждению или перекручиванию ножки, и тогда он становится ярко-красным или черным и впоследствии может самостоятельно отпадать. «Иногда мягкие фибромы ошибочно путают с бородавками. Эти образования действительно могут быть схожи по цвету и размеру, однако бородавки представляют собой плотные плоские папулы, слегка возвышающиеся над поверхностью кожи, с неровной шероховатой поверхностью», — рассказывает врач.

Кроме того, в отличие от мягких фибром, бородавки являются заразными — передаются от человека к человеку при контакте с пораженной кожей, а также могут вызывать зуд и болезненные ощущения. При наличии сомнительных образований на коже рекомендовано обратиться на консультацию к врачу-дерматологу: как очно, так и онлайн с помощью телемедицинских сервисов

Полина Ражеваврач-дерматолог

Удалять акрохордон, продолжила дерматолог, рекомендовано только в том случае, если он часто травмируется либо если образование доставляет эстетический дискомфорт. По показаниям врач может использовать следующие методы: иссечение скальпелем, криотерапию — замораживание жидким азотом, а также удаление радиохирургическим аппаратом либо лазером.

При этом, добавила Ражева, акрохордоны могут появляться повторно. Доказанных методов профилактики их рецидивов сейчас не существует, поскольку точная причина появления этих образований неизвестна.

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      Александра Лисица
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