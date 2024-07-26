Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:27, 26 июля 2024Забота о себе

Врач развеял распространенный миф о раке кожи

Онколог Троян заявил, что удаление родинок не защитит от рака кожи

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Онколог Павел Троян заявил, что удаление родинок не защитит от рака кожи. Этот распространенный миф о заболевании доктор развеял в Telegram-канале Сургутской окружной клинической больницы.

Врач рассказал, что удаление всех родинок не гарантирует защиту от меланомы — рака кожи, хотя и снижает эту вероятность. «Меланома может развиваться не только из существующих родинок, но и на здоровой коже», — объяснил Троян.

По его словам, главной мерой профилактики развития опасного заболевания являются регулярные осмотры у дерматолога и наблюдение за изменениями кожи.

Материалы по теме:
Ультрафиолет или жизнь Личный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
Ультрафиолет или жизньЛичный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
17 апреля 2016
Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Ядовитая красотаПогоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
14 июля 2020

Ранее онколог Владимир Ивашков рассказал, что повреждение ДНК ультрафиолетом имеет накопительный эффект. Чем больше человек бывает на солнце, тем больше вредных изменений происходит в его организме.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Генерала Булгакова подозревают в растрате, откатах и подмене мяса. Вместо говядины бойцов СВО кормили свининой

      Стало известно о возможной попытке уничтожения улик по делу экс-замминистра обороны

      В Госдуме высказались о повышении ключевой ставки

      Показания свидетеля по делу стали основой для задержания экс-замминистра обороны Булгакова

      Подозреваемый в убийстве Фарион показал язык ее дочери

      Названы грозящие разрывом барабанной перепонки методы чистки ушей

      Лавров пришел в традиционной местной одежде на ужин с министрами в Лаосе

      Завод по производству Bayraktar на Украине не запустится до окончания конфликта

      Издание «BILD на русском» признали иноагентом

      Трехметровая акула распугала туристов на пляже и попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше