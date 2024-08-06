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19:29, 6 августа 2024Россия

Ребенок и двое взрослых пострадали при обстреле Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: ребенок и двое взрослых пострадали при обстреле

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Ребенок и двое взрослых пострадали при обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, ранены трое, в том числе один ребенок», — написал политик.

Четырехлетнего мальчика доставляют в областную клиническую больницу. Его бабушка также получила ранения, ей оказали помощь на месте.

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Третьего пострадавшего доставили в Шебекинскую центральную районную больницу (ЦРБ), где у него диагностировали контузию и осколочное ранение височное области. По словам Гладкова, после оказания первой медпомощи его переведут в областную клиническую больницу.

В этот же день жительница села Колотиловка Краснояружского района Белгородской области получила ранения при обстреле со стороны ВСУ. Гладков тогда добавил, что после атаки ВСУ в селе была повреждена линия электропередачи.

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      Никита Абрамов
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