Ребенок и двое взрослых пострадали при обстреле Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: ребенок и двое взрослых пострадали при обстреле

Ребенок и двое взрослых пострадали при обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, ранены трое, в том числе один ребенок», — написал политик.

Четырехлетнего мальчика доставляют в областную клиническую больницу. Его бабушка также получила ранения, ей оказали помощь на месте.

Третьего пострадавшего доставили в Шебекинскую центральную районную больницу (ЦРБ), где у него диагностировали контузию и осколочное ранение височное области. По словам Гладкова, после оказания первой медпомощи его переведут в областную клиническую больницу.

В этот же день жительница села Колотиловка Краснояружского района Белгородской области получила ранения при обстреле со стороны ВСУ. Гладков тогда добавил, что после атаки ВСУ в селе была повреждена линия электропередачи.