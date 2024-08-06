Белгородский глава Гладков: жительница Колотиловки ранена при ударе ВСУ

Жительница села Колотиловка Краснояружского района Белгородской области ранена при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, при обстреле женщина получила осколочное ранение в ногу, и ее попутным транспортом эвакуировали в районную больницу. Гладков добавил, что после атаки ВСУ в селе была повреждена линия электропередачи, из-за чего жители Колотиловки и соседней Репяховки остались без света.

«Оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется», — написал в блоге глава Белгородской области.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщал, что операция армии России по созданию зоны безопасности в граничащей с Белгородской Харьковской области будет продолжена до ее успешного завершения. В Кремле заявляли, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области от атак Вооруженных сил Украины из Харьковской области, однако для этого требуется время.