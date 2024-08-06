Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:09, 6 августа 2024Россия

Жительница Белгородской области получила ранение при обстреле ВСУ

Белгородский глава Гладков: жительница Колотиловки ранена при ударе ВСУ

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Жительница села Колотиловка Краснояружского района Белгородской области ранена при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, при обстреле женщина получила осколочное ранение в ногу, и ее попутным транспортом эвакуировали в районную больницу. Гладков добавил, что после атаки ВСУ в селе была повреждена линия электропередачи, из-за чего жители Колотиловки и соседней Репяховки остались без света.

«Оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется», — написал в блоге глава Белгородской области.

Материалы по теме:
В Севастополе ракета ВСУ взорвалась над пляжем. Погибли дети, пострадали больше сотни людей. В атаке обвинили США
В Севастополе ракета ВСУ взорвалась над пляжем.Погибли дети, пострадали больше сотни людей. В атаке обвинили США
23 июня 2024
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение. Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение.Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
16 мая 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщал, что операция армии России по созданию зоны безопасности в граничащей с Белгородской Харьковской области будет продолжена до ее успешного завершения. В Кремле заявляли, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области от атак Вооруженных сил Украины из Харьковской области, однако для этого требуется время.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Восстановлена хронология массированной атаки ВСУ на Курскую область. Как началась и чем закончилась попытка прорыва?

      В России высказались об отмене системы «все включено» в Турции

      Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за сбор грибов

      Стало известно о сложностях при эвакуации Федора Конюхова со льдины у Северного полюса

      Россиянам назвали несколько полезных для укрепления спины видов спорта

      Зеленский заявил об увеличении финансирования ракетной программы

      Экс-ведущий культового телешоу рассказал о жизни после изуродовавшего его лицо ДТП

      На Западе заявили об обрушении российскими войсками обороны ВСУ в Торецке

      Брук Шилдс продаст джинсы из культовой рекламы Calvin Klein за миллионы рублей

      Обвиняемому в коррупции офицеру Минобороны России отказали в отправке на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше