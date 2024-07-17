В Кремле высказались об операции армии России в Харьковской области

Песков: операция в Харьковской области будет продолжена до успешного завершения

Операция Армии России по созданию зоны безопасности в Харьковской области будет продолжена до ее успешного завершения. Так о военных действиях в этом регионе высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Ранее в Кремле заявляли, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области от атак Вооруженных сил Украины из Харьковской области, однако для этого требуется время.

Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в Харьковской области. Так 11 июня сообщалось, что под контроль группировки войск «Запад» перешел населенный пункт Тимковка.