Россиян предостерегли от распространенных ошибок при отравлении

Гастроэнтеролог Вялов: при отравлении нельзя останавливать диарею

При симптомах пищевого отравления лучше всего показаться врачу, заявил кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов. От распространенных ошибок при отравлении он предостерег россиян в беседе с радио Sputnik.

Пищевыми отравлениями, напомнил он, часто называют острые заболевания, сопровождающиеся диареей, болью в животе и тошнотой. Самой частой ошибкой при этом состоянии он назвал решение пить антибиотики, не разобравшись, вызвали отравление токсины, вирусы или бактерии. «Если нам повезло и воспаление действительно было вызвано бактериями, можно ситуацию улучшить. А если отравление было вызвано вирусами или токсинами, то мы ситуацию только ухудшим, потому что дополнительно ослабим и так слабую микрофлору кишечника», — объяснил Вялов.

Кроме того, врач отметил, что при отравлении нельзя останавливать диарею, поскольку при вирусной или бактериальной инфекции болезнетворные организмы скапливаются в кишечнике и разрушают его микрофлору.

При отравлении Вялов рекомендовал восстанавливать потерю воды аптечными порошковыми растворами, минеральной водой без газа, сладкой газированной или обычной водой. Кроме того, он предложил при отравлении на один-три дня сесть на диету «брат», включающую бананы, рис, апельсиновый сок и тосты, потому что эти продукты не нагружают кишечник.

Ранее врач-гастроэнтеролог, гепатолог Людмила Соснина предупредила об опасности еды перед сном. Если плотно поесть перед сном, уточнила она, пищеварение помешает важным процессам, которые происходят во сне.