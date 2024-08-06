Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:01, 6 августа 2024Экономика

Россиян предупредили об опасности запаха из подвала

Эксперт по ЖКХ Бондарь: запах из подвала дома угрожает здоровью жильцов

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Неприятный запах из подвала многоквартирного дома угрожает здоровью жильцов. Об опасности таких помещений предупредил россиян общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с телеканалом «360».

По словам эксперта, сырость и застой воды в подвалах создают благоприятную среду для размножения патогенных микроорганизмов и паразитов. В затхлом воздухе часто присутствуют споры плесневых грибков — их вдыхание может вызывать у человека аллергию. Сильнее всего пострадать от этого рискуют пожилые люди, дети, больные астмой или обладатели других проблем с легкими.

«Кроме того, в сырых подвалах активно размножаются бактерии, в том числе возбудители кишечных инфекций и лептоспироза. А застоявшаяся вода привлекает комаров, которые могут переносить различные заболевания», — добавил Бондарь.

Материалы по теме:
«Дом покосился, забор упал, участок зарос» Россияне рискуют потерять свои дачные участки. За что могут отобрать их землю?
«Дом покосился, забор упал, участок зарос»Россияне рискуют потерять свои дачные участки. За что могут отобрать их землю?
24 июля 2024
Рухнул американский фондовый рынок. До этого упали европейский и японский. К чему готовиться россиянам?
Рухнул американский фондовый рынок.До этого упали европейский и японский. К чему готовиться россиянам?
5 августа 2024

Главная опасность в том, что подвальные испарения могут проникать в квартиры через вентиляцию и щели в полу. Из-за этого живущие на нижних этажах люди практически постоянно дышат нездоровым воздухом, подчеркнул специалист.

Устранять неприятные запахи и отвечать за санитарное состояние подвалов обязана управляющая компания. Коммунальщики должны регулярно осматривать подвалы и своевременно устранять протечки и источники зловония. Они также должны обеспечить хорошую вентиляцию и не допускать образования плесени, заключил Бондарь.

Ранее россиянам рассказали, что единственный рабочий способ справиться с тараканами в квартире — пожаловаться в управляющую компанию. По словам специалистов, именно УК ответственна за общее имущество дома и должна проводить мероприятия по уничтожению насекомых.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Почти 100 бойцов ВСУ пытались прорваться в Курскую область. Что известно о боях на границе?

      Россиян предостерегли от распространенных ошибок при отравлении

      Путин поручил оценить эффективность новых правил семейной ипотеки

      Десятки килограммов кокаина попали в США необычным путем

      Сальдо рассказал о попытке ВСУ высадиться на Тендровской косе

      В России мигрант назначил свою цену на поездку в такси и избил пассажира за отказ платить

      Фигуристка Камила Валиева кардинально сменила имидж

      После самоподрыва мужчины в московской многоэтажке завели дело

      Нарышкин оценил ситуацию на Ближнем Востоке одним словом

      Журналиста Колезева заочно осудили за фейки о Российской армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше