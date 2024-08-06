Россиян предупредили об опасности запаха из подвала

Эксперт по ЖКХ Бондарь: запах из подвала дома угрожает здоровью жильцов

Неприятный запах из подвала многоквартирного дома угрожает здоровью жильцов. Об опасности таких помещений предупредил россиян общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с телеканалом «360».

По словам эксперта, сырость и застой воды в подвалах создают благоприятную среду для размножения патогенных микроорганизмов и паразитов. В затхлом воздухе часто присутствуют споры плесневых грибков — их вдыхание может вызывать у человека аллергию. Сильнее всего пострадать от этого рискуют пожилые люди, дети, больные астмой или обладатели других проблем с легкими.

«Кроме того, в сырых подвалах активно размножаются бактерии, в том числе возбудители кишечных инфекций и лептоспироза. А застоявшаяся вода привлекает комаров, которые могут переносить различные заболевания», — добавил Бондарь.

Главная опасность в том, что подвальные испарения могут проникать в квартиры через вентиляцию и щели в полу. Из-за этого живущие на нижних этажах люди практически постоянно дышат нездоровым воздухом, подчеркнул специалист.

Устранять неприятные запахи и отвечать за санитарное состояние подвалов обязана управляющая компания. Коммунальщики должны регулярно осматривать подвалы и своевременно устранять протечки и источники зловония. Они также должны обеспечить хорошую вентиляцию и не допускать образования плесени, заключил Бондарь.

Ранее россиянам рассказали, что единственный рабочий способ справиться с тараканами в квартире — пожаловаться в управляющую компанию. По словам специалистов, именно УК ответственна за общее имущество дома и должна проводить мероприятия по уничтожению насекомых.

