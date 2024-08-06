Россиянам начали поступать звонки от «спецслужб» о скором захвате Курской АЭС

Жителям начали поступать ложные звонки об эвакуации и скором захвате Курской АЭС

Россиянам начали поступать ложные звонки от украинских спецслужб об эвакуации и скором захвате Курской атомной электростанции (АЭС), сообщило правительство Курской области в соцсети «ВКонтакте».

Жителям Курчатова и Курчатовского района по телефону сообщили, что якобы планируется скорый захват Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской АЭС и, им нужно эвакуироваться.

«На самом деле обзвон ведут сотрудники ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины — прим. Лента.ру)(...) Украинские спецслужбы пытаются создать панику в Курской области», — говорится в сообщении.

В правительстве заявили, что озвучиваемая по телефону информация ничем не обоснована. Население призвали не поддаваться на информационные провокации.

О попытке прорыва ДРГ на территорию России стало известно утром 6 августа. Как заверил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, российские пограничники не допустили прорыва ВСУ. Сообщалось, что численность диверсионно-разведывательной группы составляла около 100 человек.