Россиянам пообещали пятнистые дожди

Вильфанд: на юге и северо-западе России пройдут пятнистые дожди

На текущей неделе на юге и северо-западе европейской России местами ожидаются интенсивные осадки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Метеоролог отметил, что температура воздуха на юге европейской России приблизится к норме в 29-33 градуса тепла. «Это касается и Ставрополя, и Краснодарского края, и Крыма, но там более ярко выражены осадки. Они будут пятнистые, будут местами, но ливневого типа», — добавил Вильфанд.

По его словам, пятнистые ливни могут обрушиться и на северо-запад страны. Их вероятность существует в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Кроме того, сильные дожди продолжатся в Татарстане и Башкортостане.

Ранее Вильфанд рассказал, что на этой неделе погода в Москве окажется безопасной для загара.