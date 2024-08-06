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08:58, 6 августа 2024Экономика

Россиянам пообещали пятнистые дожди

Вильфанд: на юге и северо-западе России пройдут пятнистые дожди

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

На текущей неделе на юге и северо-западе европейской России местами ожидаются интенсивные осадки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Метеоролог отметил, что температура воздуха на юге европейской России приблизится к норме в 29-33 градуса тепла. «Это касается и Ставрополя, и Краснодарского края, и Крыма, но там более ярко выражены осадки. Они будут пятнистые, будут местами, но ливневого типа», — добавил Вильфанд.

По его словам, пятнистые ливни могут обрушиться и на северо-запад страны. Их вероятность существует в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Кроме того, сильные дожди продолжатся в Татарстане и Башкортостане.

Ранее Вильфанд рассказал, что на этой неделе погода в Москве окажется безопасной для загара.

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      Александра Качан
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