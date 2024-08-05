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16:53, 5 августа 2024Экономика

Москвичей призвали загорать

Синоптик Вильфанд: в столице установилась комфортная для загара погода

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Погода в столице на этой неделе будет безопасной для загара. Об этом агентству «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На протяжении всей предстоящей недели ожидается переменная облачность, при этом солнечные лучи все равно будут проглядывать сквозь облака. По словам синоптика, кожа начинает загорать как раз от коротковолновой радиации в определенном диапазоне. С ультрафиолетовым индексом около 3, который ожидается в Москве, можно безопасно находиться на солнце даже в полуденные часы, заверил Вильфанд.

Температура столичных водоемов остается около плюс 20 градусов. В ближайшее время она не будет существенно понижаться. «Здесь трудно давать рекомендации, но в целом, кто захочет, может искупаться в такой воде, а для кого-то это уже прохладно. Повторюсь, что повышения температуры еще не исключены», — заключил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал на неделе с 5 августа комфортные для этого месяца температурные значения в столице. Температура будет близка к отметкам в плюс 23-25 градусов днем и 13-15 в ночные часы.

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      Мария Черкасова
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