Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:18, 5 августа 2024Экономика

Москвичам пообещали комфортную неделю

Синоптик Вильфанд: в Москве на неделе ожидается комфортная августовская погода

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На неделе с 5 августа в Москве ожидаются комфортные для этого месяца температурные значения. Такую погоду пообещал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Под комфортностью я понимаю близость температуры к многолетним значениям: 23-25 градусов [тепла ожидается] днем и 13-15 — ночью», — пояснил синоптик. Вильфанд спрогнозировал, что в понедельник, 5 августа, дождей в Москве не будет.

Однако в течение недели в столичном регионе может выпасть два-три миллиметра осадков. «Умеренно теплая погода, давление пониженное, воздух чистый, потому что воздушные массы перемещаются от поверхности земли», — заключил метеоролог.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин пообещал москвичам, что начало и коней недели пройдут без осадков. Скорость ветра не превысит 5-10 метров в секунду, атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Курс биткоина обвалился. Почему самая популярная криптовалюта мира рухнула, а рынок потерял сотни миллиардов долларов?

      Против начальника СИЗО Ростова возбудили дело после увольнения из-за захвата заложников

      Блинкен предупредил страны G7 об ударе Ирана по Израилю. Атака запланирована на 5 августа

      Алеся Кафельникова поделилась фото в откровенном платье

      В России бригада скорой помощи заживо сгорела в ДТП

      Москвичам пообещали комфортную неделю

      Раскрыто среднее количество кредиток у россиян

      37-летняя россиянка выжила после удара молнии

      Последствия обвала финансового рынка Японии для мировой экономики оценили

      Против стрелявшего в самокатчиков на юге Москвы механика возбудили дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше