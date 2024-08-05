Москвичам пообещали комфортную неделю

Синоптик Вильфанд: в Москве на неделе ожидается комфортная августовская погода

На неделе с 5 августа в Москве ожидаются комфортные для этого месяца температурные значения. Такую погоду пообещал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Под комфортностью я понимаю близость температуры к многолетним значениям: 23-25 градусов [тепла ожидается] днем и 13-15 — ночью», — пояснил синоптик. Вильфанд спрогнозировал, что в понедельник, 5 августа, дождей в Москве не будет.

Однако в течение недели в столичном регионе может выпасть два-три миллиметра осадков. «Умеренно теплая погода, давление пониженное, воздух чистый, потому что воздушные массы перемещаются от поверхности земли», — заключил метеоролог.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин пообещал москвичам, что начало и коней недели пройдут без осадков. Скорость ветра не превысит 5-10 метров в секунду, атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

