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18:46, 6 августа 2024Экономика

Россиянам предложили купить квартиру за наличные

Россиянам предложили купить квартиру за наличные после отмены льготной ипотеки
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Средства, не вложенные в льготную ипотеку, могут пойти на инвестиции, покупку недвижимости или приобретение ипотеки с большим первоначальным взносом. Таким советом с россиянами поделилась руководитель «Первой Гильдии Ростовщиков» Эльвира Глухова, ее комментарий оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По словам эксперта, главное — не хранить деньги «под подушкой». Даже от неправильного инвестирования вред будет меньше, чем от его отсутствия, уверена она. При этом выбирать инструменты стоит, исходя из уровня приемлемых для себя рисков. «Если он высокий, то имеет смысл попробовать свои силы на фондовом рынке. А если потеря средств крайне нежелательна, то лучшим вариантом будет инвестиция в недвижимость», — заявила она.

В настоящее время рынок недвижимости вступил в стадию стагнации. Это выгодно россиянам, которые имеют возможность купить квартиру, не привлекая ипотечные средства. «На фоне снижения спроса после отмены льготных программ продавцы заинтересованы в быстрых продажах. И даже пойдут на уступки, если покупатель будет готов расплатиться сразу», — уверена Глухова. По ее словам, стагнация рынка продлится недолго — если ключевая ставка будет снижена, цены неминуемо пойдут в рост.

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Еще один выгодный инструмент для сохранения сбережений — оформить ипотеку с большим первоначальным взносом. «Если средства позволяют взять ипотечный кредит с первоначальным взносом в 50 процентов, то не страшна даже рыночная процентная ставка. Она в любом случае покроется за счет сдачи квартиры в аренду», — заявила она.

Глухова также отметила, что в настоящее время набирают популярность сообщества инвесторов. Вступившие в них россияне имеют возможность присоединиться к команде, обладающей высоким уровнем знаний в области экспертизы, и поделить расходы на покупку недвижимости, а также доходы от ее последующей сдачи.

Ранее стало известно, что в июле в России объем выданных ипотечных кредитов снизился втрое по сравнению с аналогичным периодом июня.

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      Мария Черкасова
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