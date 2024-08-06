Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:53, 6 августа 2024Экономика

Объем выдач льготной ипотеки резко упал

ЦБ: в июле объем выдачи льготной ипотеки снизился втрое

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В первые четыре недели июля в России объем выданных ипотечных кредитов снизился втрое, если сравнивать с аналогичным периодом июня. Об этом сообщается в информационном бюллетене Банка России «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России».

Авторы документа сослались на оперативные данные «ДОМ.РФ», согласно которым по льготным ипотечным программам в первые четыре недели июля было предоставлено около 192 миллиардов рублей. Это оказалось втрое меньше показателей за аналогичный период июня, когда речь шла о 578 миллиардах рублей.

Наиболее распространенными среди программ льготного кредитования в июне 2024 года бюллетень назвал «Семейную ипотеку», выдачи по которой за месяц выросли больше чем на 80 процентов, до 384,7 миллиардов рублей, и «Льготную ипотеку». По последней прирост за месяц составил почти 60 процентов.

Материалы по теме:
«Мы ни секунды не жалеем» Россияне бросились скупать загородные дома. Почему они уезжают из квартир?
«Мы ни секунды не жалеем»Россияне бросились скупать загородные дома. Почему они уезжают из квартир?
11 июля 2024
Семейная ипотека в 2024 году. Новые условия оформления семейной ипотеки в России
Семейная ипотека в 2024 году.Новые условия оформления семейной ипотеки в России
10 июля 2024

Отмечается, что по программе «Льготная ипотека» с апреля 2020 года по июнь этого года выдали 1,6 миллиона займов на сумму, превышающую шесть триллионов рублей. По «Семейной ипотеке» за период с начала ее действия и до изменения условий в июле 2024 года выдали 1,1 миллиона ссуд на 5,1 триллиона рублей.

По словам руководителя направления экспертной аналитики Банки.ру Инны Солдатенковой, средняя ставка по рыночной ипотеке в России почти дошла до запретительного уровня. Исполнительный директор «Главстрой-Недвижимость» Максим Гладченко заявил, что в 2024 году и начале 2025 года понижения ипотечных ставок можно не ждать.

Во II квартале 2024 года среди граждан России, получивших ипотечные кредиты, выросла доля россиян в возрасте от 40 до 60 лет.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Восстановлена хронология массированной атаки ВСУ на Курскую область. Как началась и чем закончилась попытка прорыва?

      У популярного российского блогера диагностировали тяжелое заболевание

      Эксперт указал на неприемлемость условий Зеленского по переговорам

      Политолог назвал популизмом слова Трампа об организации переговоров России и Украины

      Чемпиона UFC обвинили в изнасиловании

      Рост поставок российского газа в Европе объяснили

      Крокодил съел рыболова на глазах у семьи

      Apple выпустит недорогой iPhone Air

      Объем выдач льготной ипотеки резко упал

      Сын Умы Турман и Итана Хоука дебютировал как театральный режиссер

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше