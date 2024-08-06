Объем выдач льготной ипотеки резко упал

ЦБ: в июле объем выдачи льготной ипотеки снизился втрое

В первые четыре недели июля в России объем выданных ипотечных кредитов снизился втрое, если сравнивать с аналогичным периодом июня. Об этом сообщается в информационном бюллетене Банка России «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России».

Авторы документа сослались на оперативные данные «ДОМ.РФ», согласно которым по льготным ипотечным программам в первые четыре недели июля было предоставлено около 192 миллиардов рублей. Это оказалось втрое меньше показателей за аналогичный период июня, когда речь шла о 578 миллиардах рублей.

Наиболее распространенными среди программ льготного кредитования в июне 2024 года бюллетень назвал «Семейную ипотеку», выдачи по которой за месяц выросли больше чем на 80 процентов, до 384,7 миллиардов рублей, и «Льготную ипотеку». По последней прирост за месяц составил почти 60 процентов.

Отмечается, что по программе «Льготная ипотека» с апреля 2020 года по июнь этого года выдали 1,6 миллиона займов на сумму, превышающую шесть триллионов рублей. По «Семейной ипотеке» за период с начала ее действия и до изменения условий в июле 2024 года выдали 1,1 миллиона ссуд на 5,1 триллиона рублей.

По словам руководителя направления экспертной аналитики Банки.ру Инны Солдатенковой, средняя ставка по рыночной ипотеке в России почти дошла до запретительного уровня. Исполнительный директор «Главстрой-Недвижимость» Максим Гладченко заявил, что в 2024 году и начале 2025 года понижения ипотечных ставок можно не ждать.

Во II квартале 2024 года среди граждан России, получивших ипотечные кредиты, выросла доля россиян в возрасте от 40 до 60 лет.