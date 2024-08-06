Ипотечные заемщики в России «повзрослели»

НБКИ: в России выросла доля ипотечников в возрасте от 40 до 60 лет

Среди россиян, взявших ипотечные кредиты, выросла доля граждан в возрасте от 40 до 60 лет. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Если сравнивать I и II кварталы 2024 года, то доля граждан в возрасте от 40 до 50 лет увеличилась на 1,2 процентных пункта и составила почти 26 процентов. Что касается россиян в возрасте от 50 до 60 лет, то их доля выросла на один процентный пункт и дошла до 10 процентов.

Что касается наиболее молодых и пожилых граждан России, то их доли в структуре выдачи ипотеки сократились. Для россиян моложе 30 лет снижение составило 1,2 процентных пункта — до 20 процентов. Для людей от 30 до 40 лет — на 0,7 процентных пункта, до 41,8 процента. Россияне старше 60 лет снизили свою долю на 0,3 процентных пункта, до 2,2 процента.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, наблюдаемое «взросление» ипотечных заемщиков стало следствием сокращения банками аппетита к риску. Между тем молодежь считается менее надежным должником с нестабильными доходами.

После перезапуска «Семейной ипотеки» жители России утратили интерес к программе. В июле количество заявок снизилось на 22 процента, если сравнивать с первым месяцем лета.

Эксперты объяснили случившееся тем, что многие из тех, кто хотел обзавестись «Семейной ипотекой», оформили ссуду еще до установления новых правил, так как было неизвестно, продлят ли эту программу.