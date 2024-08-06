Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:41, 6 августа 2024Экономика

Ипотечные заемщики в России «повзрослели»

НБКИ: в России выросла доля ипотечников в возрасте от 40 до 60 лет

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Среди россиян, взявших ипотечные кредиты, выросла доля граждан в возрасте от 40 до 60 лет. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Если сравнивать I и II кварталы 2024 года, то доля граждан в возрасте от 40 до 50 лет увеличилась на 1,2 процентных пункта и составила почти 26 процентов. Что касается россиян в возрасте от 50 до 60 лет, то их доля выросла на один процентный пункт и дошла до 10 процентов.

Что касается наиболее молодых и пожилых граждан России, то их доли в структуре выдачи ипотеки сократились. Для россиян моложе 30 лет снижение составило 1,2 процентных пункта — до 20 процентов. Для людей от 30 до 40 лет — на 0,7 процентных пункта, до 41,8 процента. Россияне старше 60 лет снизили свою долю на 0,3 процентных пункта, до 2,2 процента.

Материалы по теме:
Жилищная субсидия: что это, кому положена, как оформить и получить выплату
Жилищная субсидия:что это, кому положена, как оформить и получить выплату
4 июня 2024
Семейная ипотека в 2024 году. Новые условия оформления семейной ипотеки в России
Семейная ипотека в 2024 году.Новые условия оформления семейной ипотеки в России
10 июля 2024

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, наблюдаемое «взросление» ипотечных заемщиков стало следствием сокращения банками аппетита к риску. Между тем молодежь считается менее надежным должником с нестабильными доходами.

После перезапуска «Семейной ипотеки» жители России утратили интерес к программе. В июле количество заявок снизилось на 22 процента, если сравнивать с первым месяцем лета.

Эксперты объяснили случившееся тем, что многие из тех, кто хотел обзавестись «Семейной ипотекой», оформили ссуду еще до установления новых правил, так как было неизвестно, продлят ли эту программу.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Восстановлена хронология массированной атаки ВСУ на Курскую область. Как началась и чем закончилась попытка прорыва?

      Стало известно о сложностях при эвакуации Федора Конюхова со льдины у Северного полюса

      Россиянам назвали несколько полезных для укрепления спины видов спорта

      Зеленский заявил об увеличении финансирования ракетной программы

      Экс-ведущий культового телешоу рассказал о жизни после изуродовавшего его лицо ДТП

      На Западе заявили об обрушении российскими войсками обороны ВСУ в Торецке

      Брук Шилдс продаст джинсы из культовой рекламы Calvin Klein за миллионы рублей

      Обвиняемому в коррупции офицеру Минобороны России отказали в отправке на СВО

      Российские военнослужащие восстановили трофейный британский БТР

      Российский самолет прервал посадку из-за кошки на взлетной полосе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше