Июльскому провалу спроса на семейную ипотеку нашли объяснение

Риэлтор Барсуков: спрос на семейную ипотеку снизился из-за изменившихся условий

Многие из тех, кто хотел взять «Семейную ипотеку», оформили этот заем еще до введения новых правил, так как не знали, будет ли продлена эта программа. Об этом заявил член Гильдии риелторов Москвы, гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. Его цитирует «360».

Рассуждая о причинах спада спроса, он напомнил, что, во-первых, власти немного изменили условия по этой программе. Во-вторых, многие не знали, будет ли она продлена, и поэтому поспешили взять кредиты в начале лета, хотя могли бы взять сделать это в июле-августе.

«Поэтому июльский провал совершенно адекватен», — сказал Барсуков.

Он полагает, что спрос на семейную ипотеку снизится, что связано не только с ужесточением требований к участникам программы. Свою роль сыграет переориентация потенциальных заемщиков на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

В июле число заявок на получение кредита по программе «Семейная ипотека» упало на 22 процента, если сравнивать с первым месяцем лета. В сравнении же с аналогичным периодом 2023 года снижение составило 15,4 процента.

За две недели с момента старта приема заявок по обновленной «Семейной ипотеке» в Банк ДОМ.РФ обратились более шести сотен семей за кредитами на ИЖС с эскроу.