Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:12, 5 августа 2024Экономика

Июльскому провалу спроса на семейную ипотеку нашли объяснение

Риэлтор Барсуков: спрос на семейную ипотеку снизился из-за изменившихся условий

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Многие из тех, кто хотел взять «Семейную ипотеку», оформили этот заем еще до введения новых правил, так как не знали, будет ли продлена эта программа. Об этом заявил член Гильдии риелторов Москвы, гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. Его цитирует «360».

Рассуждая о причинах спада спроса, он напомнил, что, во-первых, власти немного изменили условия по этой программе. Во-вторых, многие не знали, будет ли она продлена, и поэтому поспешили взять кредиты в начале лета, хотя могли бы взять сделать это в июле-августе.

«Поэтому июльский провал совершенно адекватен», — сказал Барсуков.

Материалы по теме:
«Мы ни секунды не жалеем» Россияне бросились скупать загородные дома. Почему они уезжают из квартир?
«Мы ни секунды не жалеем»Россияне бросились скупать загородные дома. Почему они уезжают из квартир?
11 июля 2024
Семейная ипотека в 2024 году. Новые условия оформления семейной ипотеки в России
Семейная ипотека в 2024 году.Новые условия оформления семейной ипотеки в России
10 июля 2024

Он полагает, что спрос на семейную ипотеку снизится, что связано не только с ужесточением требований к участникам программы. Свою роль сыграет переориентация потенциальных заемщиков на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

В июле число заявок на получение кредита по программе «Семейная ипотека» упало на 22 процента, если сравнивать с первым месяцем лета. В сравнении же с аналогичным периодом 2023 года снижение составило 15,4 процента.

За две недели с момента старта приема заявок по обновленной «Семейной ипотеке» в Банк ДОМ.РФ обратились более шести сотен семей за кредитами на ИЖС с эскроу.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован директор парка «Патриот». Вместе с ним задержан высокопоставленный генерал

      ОМОН задержал девять человек, избивших российского боксера. Операция силовиков попала на видео

      Востоковед указал на странности вокруг возможного ответа Ирана Израилю

      Янковский раскрыл источник вдохновения при подготовке к роли в «Преступлении и наказании»

      В российском городе трехлетний ребенок захлебнулся в бассейне во дворе дома

      Июльскому провалу спроса на семейную ипотеку нашли объяснение

      Российского депутата оштрафовали за сравнение слов фронтового священника с цитатой Гитлера

      Стало известно о новых возможных фигурантах по делу о хищениях в «Патриоте»

      Аэропорт столицы Бангладеш закрыли из-за массовых беспорядков

      Ким Чен Ын рассказал о переговорах с США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше