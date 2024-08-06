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19:10, 6 августа 2024Путешествия

Россиянам раскрыли секреты перевозки колбасы в самолете

«Туту»: перед перевозкой колбасы в самолете уточните правила авиакомпании

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Перед перевозкой колбасы в самолете следует уточнить правила авиакомпании относительно еды в ручной клади и багаже. Секреты провоза колбасных продуктов на борту раскрыли россиянам эксперты сервиса путешествий «Туту», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты отметили, что колбасу, как правило, можно положить как в ручную кладь, так и в багаж. У российских перевозчиков нет ограничений по данному вопросу. Что касается иностранных авиакомпаний, правила могут различаться. К примеру, «Белавиа» не запрещает перевозить продукты питания, как и Emirates. В правилах Flydubai не говорится о твердой пище, но есть рекомендации относительно жидкой.

«С таможенными правилами все чуть сложнее. В России нет ограничений на вывоз колбасных изделий, так что если хотите прихватить докторскую и любительскую друзьям из других стран — вперед. При этом ограничения на ввоз продуктов могут действовать в той стране, куда вы едете», — предупредили эксперты.

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Так, в страны Евросоюза (ЕС) запрещено ввозить мясные и молочные продукты. Без ветеринарного сертификата нельзя ввозить мясо и содержащие мясо продукты в Грузию. В Белоруссию же пустят с колбасой и товарами животного происхождения из России, главное, чтобы продукты были в заводской упаковке, а их вес не превышал пять килограммов на одного человека.

«При этом если вы въезжаете в Беларусь со стороны ЕС, могут возникнуть проблемы: Минск продлил производственное эмбарго на ввоз продуктов питания из западных стран до конца 2024 года», — уточняется в материале.

Ограничения по весу действуют и при ввозе колбасы в Россию из других стран — разрешено лишь пять килограммов на человека. Если продукт весит больше, следует оформить документы. Однако этот процесс не самый простой, заключили специалисты.

Ранее в «Туту» разъяснили, что при пропаже любых личных вещей, в том числе курицы со стола в поезде, следует незамедлительно обратиться к проводнику. В первую очередь специалисты рекомендовали брать с собой сумку с документами, картами и наличными деньгами даже при посещении туалета.

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      Марк Успенский
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