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12:34, 6 августа 2024Экономика

Россиянам раскрыли способы обзавестись жильем без ипотеки

Эксперт Ходченков: альтернативой ипотеке может стать покупка жилья в складчину
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Альтернативой покупке жилья в ипотеку с высокими ставками может стать приобретение квартиры в складчину. Этот и еще три способа обзавестись недвижимостью раскрыл россиянам основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков, пишет «Газета.ru».

Эксперт отметил, что объединение нескольких семей для совместной покупки квартиры или дома становится все популярнее. Этот вариант позволяет разделить расходы и приобрести более просторный объект. Еще одна альтернатива — снимать жилье, пока ставки по кредитам не понизятся.

Кроме того, обзавестись недвижимостью можно при помощи материнского капитала. Эти средства можно использовать как первоначальный взнос по ипотеке или полностью погасить кредит — особенно если речь идет о «Семейной ипотеке», подчеркнул Ходченков.

Четвертая альтернатива — покупка жилья в регионах с более дешевыми квартирами и домами. Специалист отметил, что многие россияне будут рассматривать варианты квартир за пределами крупных городов.

Ранее стало известно, что россияне массово отвернулись от семейной ипотеки — число заявок на оформление кредитов по госпрограмме в июле снизилось на 22 процента по сравнению с июнем. Причину такой динамики эксперты видят в ужесточении условий выдачи госкредитов на жилье.

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      Нина Ташевская
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