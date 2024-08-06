Россияне назвали качества настоящих друзей

«Одноклассники»: россияне ценят в друзьях бескорыстность и готовность помочь

«Одноклассники» и Дзен провели опрос, в ходе которого выяснилось, что именно российские пользователи называют дружбой. В исследовании приняли участие более 1300 пользователей на территории России, результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Оказалось, что большинство ответивших (43 процента) думают, что дружба — общение, построенное на поддержке и искренности. 23 процента российских пользователей видят дружбу как общение, построенное на общих интересах, столько же — как веселое времяпрепровождение без глубокой привязанности. 11 процентов респондентов выразили мнение, что для них отношения с друзьями — не более чем общение «по нужде», когда одной из сторон требуется помощь.

Среди качеств, которые пользователи больше всего ценят, самыми важными стали бескорыстность (так считают 32 процента), способность радоваться за друга и сопереживать его проблемам (31 процент) и готовность помочь (30 процентов). Менее востребованными оказались искренность (29 процентов), верность (28 процентов), умение веселиться (15 процентов) и хранить секреты (10 процентов), а также креативность и умение придумывать что-нибудь новое (6 процентов).

Также, согласно исследованию ОК и Дзена, у 33 процентов респондентов всего два-три человека, которых они готовы назвать друзьями. 34 процента людей от 18 до 24 лет отметили, что у них более десяти друзей, однако 40 процентов всех опрошенных считают, что с возрастом количество друзей сокращается. Кроме того, выяснилось, что российские пользователи в основном общаются с друзьями и вживую, и в мессенджерах или социальных сетях (32 процента).

По данным «Одноклассников», с начала 2024 года в соцсети ежемесячно было создано 33 миллиона новых дружб. По данным аналитиков соцсети, в среднем на одного пользователя приходится 90 друзей, причем это количество увеличилось по сравнению с 2023 годом. Это связано с работой рекомендательных алгоритмов — не менее 40 процентов взаимосвязей в ОК создаются именно с теми пользователями, кого соцсеть предлагает в качестве возможных знакомых. Больше всего друзей у пользователей от 30 до 59 лет.