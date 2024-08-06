Россияне ополчились против продажи подвалов

КП: 62 процента россиян хотят запретить продажу подвалов в жилых домах

Больше половины россиян поддерживают недавнюю инициативу Госдумы запретить продажу подвалов в жилых домах. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный опрос.

Опасаются, что новый владелец откроет шумное кафе, хостел или другое учреждение, которое нарушит покой жильцов, 62 процента россиян. «У нас в подвале уже есть магазины. Очень шумно бывает и днем, и по ночам. Уберите уже все магазины от нас. Дайте жить спокойно!» — прокомментировал один из участников опроса.

Остальные участники опроса согласны с тем, что в подвалах нужно размещать полезные учреждения. Например, 14 процентов опрошенных хотели бы видеть в подвальном помещении фитнес-клуб, 13 процентам было бы удобно иметь в доме мастерскую или дом быта, где можно купить все необходимое для дома и ремонта, подшить одежду или починить обувь.

Для 12 процентов россиян продуктовый магазин в подвале — хорошая идея. Еще 11 процентов хотели бы видеть там пекарню или булочную. Парикмахерскую хотели бы видеть 9 процентов респондентов, 5 процентов — химчистку.

Один процент опрошенных выбрали вариант «другое» и предложили открыть в подвалах клубы для школьников или пенсионеров, кружки или общие гостиные, где жильцы могли бы встречаться с единомышленниками, товарищами по интересам. Также в подвале они хотели бы видеть зоны для хранения под каждую квартиру.

Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 6,9 тысячи человек.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил запретить продажу подвалов в жилых домах.