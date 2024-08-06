Россияне стали активнее покупать машины в кредит

Frank RG: в июле выдача автокредитов в России выросла почти на 45 процентов

Выдача автокредитов в России в июле 2024 года выросла почти на 45 процентов. О том, что граждане начали активнее брать машины в кредит, сообщает Frank RG.

За второй месяц лета в стране выдали займов на приобретение автомобилей на 239,5 миллиарда рублей (плюс 9,94 процента в месячном и плюс 44,4 процента — в годовом выражении). Рынок показал рекордные результаты несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики (LRG) со стороны Центробанка — в количественном выражении увеличение оценили в 8,13 процента. Средний размер займа по итогам месяца составил 1,47 миллиона рублей (плюс 1,7 процента).

По мнению независимого эксперта Дмитрия Тарасова, рынок автокредитования продолжит расти: помимо необходимости менять транспорт, к приобретениям людей подтолкнет переток спроса с ипотеки. «Нет денег на квартиру, так хоть машину купим», — пояснил он.

Главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков предупредил, что покупка автомобиля в кредит в России стала дороже. Ставки банков по таким займам выросли до 30 процентов годовых в зависимости от кредитной организации и заемщика. Несмотря на это россияне все равно постараются приобрести машину в ближайшее время из опасений по поводу грядущего увеличения утильсбора, что приведет к дальнейшему их подорожанию.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев советовал желающим приобрести автомобиль не откладывать покупку. Вскоре на рынке ожидается скачок цен на машины, кредиты станут дороже, ставки вырастут, а спрос снизится, спрогнозировал он. При этом жителям крупных городов, в частности, москвичам, не планирующим поездки на далекие расстояния, приобретение авто и вовсе лучше отложить.