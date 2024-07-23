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15:39, 23 июля 2024Экономика

Россиян призвали покупать автомобили перед скачком цен

Эксперт Разуваев: россиянам лучше совершить покупку автомобиля в ближайшее время

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Желающим приобрести автомобиль лучше совершить покупку в ближайшее время. Такой совет россиянам дал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев, слова которого приводит NEWS.ru.

Вскоре на рынке ожидается скачок цен на машины, предупредил собеседник издания. Кредиты станут дороже, ставки вырастут, а спрос снизится, спрогнозировал он.

Москвичам, не планирующим поездки на далекие расстояния, приобретение авто и вовсе лучше отложить, посоветовал Разуваев. Намного доступнее и выгоднее, на его взгляд, поездки на такси. Тем жителям столицы, кто все же решится купить автомобиль, стоит присмотреться к новым транспортным средствам, не имеющим пробега. Это позволит им дольше пользоваться новым авто, пояснил он.

Ранее стало известно, что в России на четыре процента вырос средний размер автокредита. Он достиг 1,47 миллиона рублей, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Сильнее всего, на 10,8 процента, автокредиты подорожали в Самарской области.

Помимо растущих ставок по автокредитам, к падению авторынка в России могут привести увеличение утильсбора и сложности с ввозом в страну иномарок, предупредили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

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