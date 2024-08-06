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20:29, 6 августа 2024Силовые структуры

Россиянин напал на пенсионерку с ходунками-роллаторами и похитил у нее сумку

В Москве арестовали мужчину, ограбившего пенсионерку на ходунках-роллаторах

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Суд в Москве заключил под стражу мужчину, который напал на 76-летнюю пенсионерку с ходунками-роллаторами и ограбил ее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, все произошло на улице Молодогвардейской. Злоумышленник напал со спины на пожилую женщину, которая передвигалась с помощью ходунков-роллаторов, и сбил ее с ног. Когда потерпевшая упала, мужчина обыскал приспособление для ходьбы и похитил дамскую сумку с тремя тысячами рублей.

Нападавшим оказался 38-летний уроженец Красноярска — его смог задержать случайный прохожий. Сейчас злоумышленнику предъявлено обвинение по пункту «г» части 2 статьи 161 («Грабеж, совершенный с применением насилия») Уголовного кодекса РФ.

Ранее суд арестовал до 29 сентября шестерых жителей Феодосии, обвиняемых в нападении на чемпиона страны по боксу Дмитрия Двали в Феодосии.

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      Олеся Мицкевич
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