Россиянин напал на пенсионерку с ходунками-роллаторами и похитил у нее сумку

В Москве арестовали мужчину, ограбившего пенсионерку на ходунках-роллаторах

Суд в Москве заключил под стражу мужчину, который напал на 76-летнюю пенсионерку с ходунками-роллаторами и ограбил ее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, все произошло на улице Молодогвардейской. Злоумышленник напал со спины на пожилую женщину, которая передвигалась с помощью ходунков-роллаторов, и сбил ее с ног. Когда потерпевшая упала, мужчина обыскал приспособление для ходьбы и похитил дамскую сумку с тремя тысячами рублей.

Нападавшим оказался 38-летний уроженец Красноярска — его смог задержать случайный прохожий. Сейчас злоумышленнику предъявлено обвинение по пункту «г» части 2 статьи 161 («Грабеж, совершенный с применением насилия») Уголовного кодекса РФ.

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