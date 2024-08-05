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22:39, 5 августа 2024Силовые структуры

Суд арестовал шестерых жителей Феодосии за избиение российского чемпиона по боксу

Суд арестовал до 29 сентября 6 жителей Крыма за избиение чемпиона по боксу Двали

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Суд отправил под арест 29 сентябре шестерых жителей Феодосии, обвиняемых в нападении на чемпиона страны по боксу Дмитрия Двали. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону в Telegram.

«Судебное заседание в отношении остальных участников массовой драки продолжается», — добавили в ведомстве.

Ранее в Крыму при помощи ОМОН и ФСБ задержали девять человек, подозреваемых в избиении боксера Дмитрия Двали. Задержанные являются жителями полуострова в возрасте от 21 до 31 года.

Драка с участием 23-летнего Двали произошла в Феодосии 28 июля. Боксер с братом и помощником-катменом увидели, как толпа мужчин избивает подростка, и заступились за него. После этого злоумышленники переключилась на них.

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      Марина Совина
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