Задержаны подозреваемые в избиении российского чемпиона по боксу Двали. Спортсмен может лишиться зрения и карьеры

Полиция Крыма задержала подозреваемых в избиении чемпиона по боксу Двали

После жестокого избиения в Крыму чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СК) по республике.

Полиция задержала двух подозреваемых — 1998 и 2003 годов рождения.

Спортсмен заступился за подростка, которого избивала толпа

Драка произошла в Феодосии 28 июля около 6:30 по московскому времени. 24-летний Двали с братом и помощником-катменом на набережной увидели, как толпа мужчин избивает подростка. Спортсмены заступились за пострадавшего. Толпа разъяренных мужчин переключилась на них. Всего в потасовке участвовали не менее восьми человек.

В результате Двали сломали орбитальную кость черепа и выбили глаз. Врачи делают все, чтобы сохранить зрительный орган спортсмену.

Глава Крыма и президент IBA помогут боксеру

Глава Крыма Сергей Аксенов и президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев пообещали помочь боксеру Дмитрию Двали.

Спортсмену окажут содействие в лечении и трудоустройстве после того, как он окончит восстановление. Кроме того, главы Крыма и IBA пообещали привлечь к ответственности нападавших.

В поддержку Двали высказался и бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю.

Понятно, что нужно наказать виновных. Но от этого легче не станет пацану. То, что он лишился глаза, — это вообще завершение карьеры. В этом страх Костя Цзю бывший абсолютный чемпион мира по боксу

Он также выразил желание встретиться с Двали лично.