Глава Крыма и президент IBA помогут избитому в Феодосии боксеру Двали

Аксенов и президент IBA Кремлев помогут избитому в Феодосии боксеру Двали

Глава Крыма Сергей Аксенов и президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев помогут российскому боксеру Дмитрию Двали, избитому в Феодосии. Об этом сообщает Mash.

Уточняется, что спортсмену окажут содействие в лечении и трудоустройстве после того, как он окончит восстановление. Кроме того, главы Крыма и IBA пообещали привлечь к ответственности нападавших.

Ранее 3 августа стало известно, что по факту избиения спортсмена было возбуждено уголовное дело. Правоохранители уже задержали двоих подозреваемых.

Ранее в тот же день сообщалось, что Двали лишился глаза в Феодосии, защищая избиваемого подростка. Уточнялось, что на боксера и его спутников напали около 15 человек.