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19:36, 3 августа 2024Спорт

Глава Крыма и президент IBA помогут избитому в Феодосии боксеру Двали

Аксенов и президент IBA Кремлев помогут избитому в Феодосии боксеру Двали
Дмитрий Двали

Дмитрий Двали. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов и президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев помогут российскому боксеру Дмитрию Двали, избитому в Феодосии. Об этом сообщает Mash.

Уточняется, что спортсмену окажут содействие в лечении и трудоустройстве после того, как он окончит восстановление. Кроме того, главы Крыма и IBA пообещали привлечь к ответственности нападавших.

Ранее 3 августа стало известно, что по факту избиения спортсмена было возбуждено уголовное дело. Правоохранители уже задержали двоих подозреваемых.

Ранее в тот же день сообщалось, что Двали лишился глаза в Феодосии, защищая избиваемого подростка. Уточнялось, что на боксера и его спутников напали около 15 человек.

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      Алексей Гусев
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