МВД выложило видео задержания нападавших на чемпиона по боксу Двали

В Крыму подозреваемых в избиении боксера Дмитрия Двали задержали при помощи ОМОН и ФСБ. Операция попала на видео, опубликованное официальным представителем МВД России Ириной Волк.

На кадрах видны задержанные и лежащие на земле несколько человек. Также на видео попали эпизоды проникновения силовиков в квартиру и частный дом и задержания других предполагаемых причастных к избиению.

Как отмечает Волк, в операции участвовали оперативники управления уголовного розыска МВД в Крыму, сотрудники УФСБ и регионального следственного комитета. Все задержанные — жители Крыма в возрасте от 21 до 31 года.

Двали возвращался с пробежки и вступился за избиваемого подростка

Ранним утром 28 июля в Феодосии чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, защищая подростка. 24-летний боксер, его брат и помощник-катмен возвращались с утренней пробежки вдоль набережной, когда увидели, что толпа мужчин избивает подростка. Спортсмены попытались вступиться за несовершеннолетнего, включились в драку, и тогда агрессия мужчин переключилась на них. На боксера и его спутников напали около 15 человек.

В итоге Двали сломали орбитальную кость черепа и выбили глаз, видеть им боксер больше не сможет. Сам спортсмен сообщил, что из-за травмы его спортивная карьера закончена. После оказания первой медпомощи врачи начали организовывать для пострадавшего экстренный трансфер в Москву.

Дмитрий Двали Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов и президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявили, что помогут Двали. Ему пообещали оказать содействие в лечении и трудоустройстве после того, как он закончит восстановление. Избитого поддержал и бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю. «Понятно, что нужно наказать виновных. Но от этого легче не станет пацану. То, что он лишился глаза, — это вообще завершение карьеры. В этом страх», — сказал Цзю. Также он выразил желание встретиться с Двали лично.

Спортсмен заявлял, что напавших поначалу отпустили и хотели смягчить статью

Сам пострадавший вскоре после инцидента заявил, что полицейские после допроса отпустили его обидчиков и хотели переквалифицировать дело — «сделать статью более мягкой». «Насколько я знаю, этих ребят поймали, а потом отпустили под подписку. И никто не сидит. Дело как бы хотят переквалифицировать, я слышал. Вообще, это хулиганство какое-то», — отметил пострадавший боксер.

Однако вскоре были задержаны сначала двое подозреваемых, а позднее стало известно о задержании девяти человек. Кроме того, первоначально возбужденное по статье о хулиганстве уголовное дело по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина переквалифицировали на более тяжкую.

Следователи будут добиваться заключения под стражу задержанных. Все обвиняемые — граждане России, трое из которых работали охранниками в местном клубе, а остальные были разнорабочими.