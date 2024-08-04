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14:51, 4 августа 2024Силовые структуры

СК изменит дело о нападении на российского чемпиона по боксу Двали

СК изменит дело о нападении на чемпиона по боксу Двали на покушение на убийство

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о нападении на чемпиона страны по боксу Дмитрия Двали в покушение на убийство. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело расследовалось по статье о хулиганстве, оно поставлено на контроль в центральный аппарат СК. Однако с учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса Бастрыкин поручил переквалифицировать действие нападавших на покушение.

Драка произошла в Феодосии 28 июля. 24-летний Двали с братом и помощником-катменом увидели, как толпа мужчин избивает подростка. Спортсмены заступились за пострадавшего. Толпа разъяренных мужчин переключилась на них.

В результате Двали сломали орбитальную кость черепа и выбили глаз.

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      Варвара Кошечкина
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