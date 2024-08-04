СК изменит дело о нападении на российского чемпиона по боксу Двали

СК изменит дело о нападении на чемпиона по боксу Двали на покушение на убийство

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о нападении на чемпиона страны по боксу Дмитрия Двали в покушение на убийство. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело расследовалось по статье о хулиганстве, оно поставлено на контроль в центральный аппарат СК. Однако с учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса Бастрыкин поручил переквалифицировать действие нападавших на покушение.

Драка произошла в Феодосии 28 июля. 24-летний Двали с братом и помощником-катменом увидели, как толпа мужчин избивает подростка. Спортсмены заступились за пострадавшего. Толпа разъяренных мужчин переключилась на них.

В результате Двали сломали орбитальную кость черепа и выбили глаз.