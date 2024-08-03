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18:42, 3 августа 2024Спорт

В Крыму жестоко избили титулованного боксера Дмитрия Двали. Чемпион может лишиться глаза и карьеры

Федерация бокса РФ: избитый в Феодосии Дмитрий Двали проходит лечение
СюжетМассовые драки в Москве

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Ситуация с жестоким избиением 23-летнего чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали в крымской Феодосии находится на контроле у российской федерации бокса, сообщили в организации в субботу, 3 августа.

В заявлении федерации также указано, что пострадавшему спортсмену оказывается всяческое содействие и поддержка со стороны боксерского сообщества. В настоящее время спортсмен находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Дмитрий Двали заступился за незнакомого мужчину

Личный тренер Двали Иван Щелок рассказал РИА Новости, что 23-летний боксер приехал на побережье Черного моря, чтобы провести мастер-класс для юных спортсменов. В итоге Дмитрий лишился зрения после того, как заступился за незнакомца. Спортсмена избивала толпа, участники потасовки прыгали по нему. При этом, как отмечает Щелок, нападавшие были крепкими спортивными мужчинами в возрасте 25-26 лет, при том что вес боксера — 54 килограмма.

Драка произошла в Феодосии 28 июля около 6:30 по московскому времени.

Боксер и его товарищ возвращались в отель с пробежки, когда увидели, что несколько человек избивают молодого человека. Испугавшись, что несчастный не выживет, парни побежали на помощь — сначала друг Двали, а потом и он сам. Они попробовали разрешить конфликт разговором, но попытки оказались тщетны — завязалась массовая драка, которая обернулась страшными последствиями для чемпиона.

После оказания первой медпомощи врачи стали экстренно организовывать трансфер в Москву для спортсмена.

У меня с глазом проблема, выбит глаз практически… Cломан нос, разрушена орбитальная кость. У моего приятеля сломана серьёзно рука. И просто статью переквалифицируют в мелкое хулиганство

Дмитрий Дваличемпион России и Европы по боксу

Боксер добавил, что, если хирурги спасут ему глаз, — это будет чудом. Он хочет продолжить заниматься боксом и выступать за сборную страны, однако верит в это с трудом.

По факту избиения российского боксера возбуждено уголовное дело

Как рассказал сам Дмитрий Telegram-каналу Mash, полицейские отпустили его обидчиков после допроса и теперь хотят переквалифицировать дело — «сделать статью более мягкой». «Насколько я знаю, этих ребят поймали, а потом отпустили под подписку. И никто не сидит. Дело как бы хотят переквалифицировать, я слышал. Вообще, это хулиганство какое-то», — отметил пострадавший боксер.

Кадр: Telegram-канал SHOT

Однако 3 июля появилась информация, что после избиения Двали возбудили уголовное дело. Как сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СК) по Крыму, уже задержаны двое подозреваемых — 1998 и 2003 годов рождения.

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«Руководитель ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю (...) Владимир Терентьев поручил (...) выйти с ходатайством (...) о передаче уголовного дела, возбужденного органами дознания по статье 213 УК РФ, в органы СК с целью всестороннего расследования, дачи оценки действиям двух задержанных местных жителей и иным участникам конфликта», — говорится в заявлении регионального управления СК.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По предварительным данным, всего в потасовке участвовали не менее восьми человек. После инцидента двое мужчин обратились за медицинской помощью, рассказали в Минздраве республики. Один пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, второго доставили в Москву для дальнейшего лечения.

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      Екатерина Подвигина
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