Федерация бокса России сделала заявление по поводу избиения чемпиона Европы в Крыму

В Федерации бокса России заявили, что избитый Дмитрий Двали проходит лечение

Федерация бокса России (ФБР) в своем Telegram-канале сделала заявление по поводу избиения чемпиона Европы Дмитрия Двали в Крыму.

В организации отметили, что сейчас пострадавший проходит лечение и находится под контролем врачей. «Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия по факту произошедшего», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что по факту избиения спортсмена было возбуждено уголовное дело. Правоохранители уже задержали двоих подозреваемых.

Ранее в тот же день сообщалось, что Двали лишился глаза в Феодосии, защищая избиваемого подростка. Уточнялось, что на боксера и его спутников напали около 15 человек.