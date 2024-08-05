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14:14, 5 августа 2024Силовые структуры

Девятерых мужчин задержали за избиение российского чемпиона по боксу

МВД: 9 человек задержаны за избиение чемпиона по боксу Двали в Феодосии
Начало событий в новости Задержание напавших на российского чемпиона по боксу Двали попало на видео

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Крыму сотрудники правоохранительных органов задержали девятерых участников нападения на чемпиона страны по боксу Дмитрия Двали. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанные являются жителями полуострова в возрасте от 21 до 31 года. Драка с участием 23-летнего Двали произошла в Феодосии 28 июля. Боксер с братом и помощником-катменом увидели, как толпа мужчин избивает подростка, и заступились за него. После этого злоумышленники переключилась на них.

В результате Двали сломали орбитальную кость черепа и выбили глаз. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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      Любовь Ширижик
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