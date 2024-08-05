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13:16, 5 августа 2024Силовые структуры

Задержание напавших на российского чемпиона по боксу Двали попало на видео

МВД показало кадры задержания мужчин, напавших на чемпиона по боксу Двали

В Крыму задержание участников нападения на чемпиона страны по боксу Дмитрия Двали попало на видео правоохранительных органов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и показала оперативное видео.

На кадрах видно, как силовики заходят в здания и задерживают подозреваемых. Уточняется, что все они являются жителями региона в возрасте от 21 до 31 года.

Драка с участие 24-летнего Двали произошла в Феодосии 28 июля. Боксер вместе с братом и помощником-катменом увидели, как толпа мужчин избивает подростка, и заступились за него. После этого злоумышленники переключилась на них.

В результате Двали сломали орбитальную кость черепа и выбили глаз. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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      Олеся Мицкевич
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