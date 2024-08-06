Россиянкам назвали визуально улучшающие пропорции фигуры платья

Стилист Ветрова: платья с заниженной талией подойдут девушкам с коротким торсом

Стилистка Наталья Ветрова назвала россиянкам визуально улучшающие пропорции фигуры платья. Ее комментарий публикует «Блокнот».

Девушкам с коротким торсом в данном случае подойдет упомянутая одежда с заниженной талией, отметила эксперт. В то же время обладательницам пышных форм она посоветовала присмотреться к приталенным изделиям из мягкого денима.

Кроме того, стать зрительно выше и стройнее помогут расклешенные книзу макси-платья. Длинные вечерние наряды с драпировкой также скроют недостатки силуэта, добавила специалистка. В заключение собеседница издания указала, что универсальной вещью для женщин является платье-комбинация.

Ранее стилистка Марина Каменская назвала россиянкам с пышными формами подходящие модели купальников.