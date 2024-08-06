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14:48, 6 августа 2024Ценности

Россиянкам назвали визуально улучшающие пропорции фигуры платья

Стилист Ветрова: платья с заниженной талией подойдут девушкам с коротким торсом

Фото: S O C I A L . C U T / Unsplash

Стилистка Наталья Ветрова назвала россиянкам визуально улучшающие пропорции фигуры платья. Ее комментарий публикует «Блокнот».

Девушкам с коротким торсом в данном случае подойдет упомянутая одежда с заниженной талией, отметила эксперт. В то же время обладательницам пышных форм она посоветовала присмотреться к приталенным изделиям из мягкого денима.

Кроме того, стать зрительно выше и стройнее помогут расклешенные книзу макси-платья. Длинные вечерние наряды с драпировкой также скроют недостатки силуэта, добавила специалистка. В заключение собеседница издания указала, что универсальной вещью для женщин является платье-комбинация.

Ранее стилистка Марина Каменская назвала россиянкам с пышными формами подходящие модели купальников.

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      Алина Гостева
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